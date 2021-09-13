Выставка «Москва. Прошлое/настоящее» открылась в РОСИЗО

Фото: пресс-служба РОСИЗО

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку «Москва. Прошлое/Настоящее», которая раскрывает историю, архитектуру и атмосферу города.

Посетители увидят работы художников и фотографов, в которых отразились городские социальные и культурные процессы.

Старые переулки и улицы внутри Садового кольца, монументальная архитектура советского периода — это Москва прошлого. Москва настоящего — это люди, их внутренние переживания, атмосфера мегаполиса.

Образ прошлого столицы на выставке сформирован в работах Михаила Рогинского, Ивана Сорокина, Виктора Чуловича, Вадима Фишкина, Игоря Мухина.

Графика Алексея Жабского, фотографии Антони Мутандаса и Михаила Розанова стали переходной точкой от прошлого к настоящему.

Будущее зрители увидят в произведениях Мартины Вольф, Аллы Афониной и студентов из Школы фотографии имени А. Родченко.

Выставка открыта до 10 октября, сообщает пресс-служба РОСИЗО.

Дом И. С. Остроухова в Трубниках приглашает на выставку «Леонид Андреев. Жизнь человека», приуроченную к 150-летию русского писателя первой половины XX века. Экспозиция условно разделена на несколько частей: «Рождение человека», «Любовь и бедность», «Бал у человека», «Несчастие человека». Посетители окажутся в инсценированном помещении деревянного дома Андреева в Финляндии, в который они попадут после долгих блужданий по лабиринту.

Выставка знакомит не только с Андреевым-писателем, но и открывает другие его таланты — художника, фотографа, мыслителя. Здесь можно увидеть цветные фотографии, живописные работы, документы, фотографии, плакаты, книги, рукописи, эскизы декораций и костюмов.