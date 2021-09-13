Задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи в Люберцах

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Россия, Московская область, Люберцы, Смирновская улица Карта всех событий

В Люберцах сотрудники отдела уголовного розыска задержали ранее судимого 31-летнего жителя Челябинска, который подозревается в нескольких разбойных нападениях на салоны сотовой связи. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 13 сентября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Установлено, что злоумышленник в дневное время вошел в салон сотовой связи, расположенный на улице Смирновской, и попросил показать ему телефон. В момент демонстрации покупатель схватил продавца и, приставив к ее горлу нож, потребовал от другой сотрудницы передать денежные средства и 2 телефона. После выполнения требований правонарушитель скрылся. Общий материальный ущерб составил свыше 130 тысяч рублей, — рассказала Татьяна Петрова.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Подозреваемого задержали по горячим следам при помощи записей камер видеонаблюдения. При досмотре полицейские обнаружили у него часть похищенных вещей. Мужчина признался, что один из телефонов продал, а деньги успел потратить.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что днем ранее злоумышленник совершил аналогичное преступление еще в одном салоне связи, похитив из него два мобильных устройства и 28 тысяч рублей.

— Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметила Татьяна Петрова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

До этого подмосковные полицейские предотвратили разбойное нападение на автомойку в городе Видном. Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим. Во время досмотра у налетчиков изъяли два ружья, восемь патронов и монтировку.