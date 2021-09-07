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Налетчики попались в руки полиции, пытаясь ограбить автомойку в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Налетчики попались в руки полиции, пытаясь ограбить автомойку в Подмосковье
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Видное, Ольховая улица Карта всех событий

Подмосковные полицейские предотвратили разбойное нападение на автомойку. Об этом во вторник, 7 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, правоохранители получили информацию о готовящемся нападении на автомойку, расположенную на улице Ольховой в городе Видном. В связи с этим заранее была проведена эвакуация персонала.

Злоумышленники напали на мойку ночью, в момент нападения их уже ожидали полицейские. Последние задержали преступников с поличным.

— Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим, — рассказала Петрова.

Видео: МВД России по МО

Во время досмотра у налетчиков изъяли два ружья, восемь патронов и монтировку.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время они находятся под стражей.

До этого московская полиция задержала мужчину, который совершил разбойное нападение на 74-летнего пенсионера. Пожилой мужчина шел со своей спутницей, в руках у него был портфель, в котором находилось 1,4 миллиона рублей. В какой-то момент к нему подбежал незнакомец, выхватил сумку и поспешил скрыться.

30 августа в столице произошел еще один случай разбойного нападения. Злоумышленник с ножом ограбил кондитерский магазин на улице Истры. По словам администрации магазина, им нанесен ущерб в 3,5 тысячи рублей.

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