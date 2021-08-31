Мужчина напал с ножом на столичного пенсионера и похитил у него 1,4 миллиона рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ореховый бульвар Карта всех событий

Московская полиция задержала мужчину, который совершил разбойное нападения на 74-летнего пенсионера. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщил сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, нападение произошло на Ореховом бульваре. Пенсионер шел со своей спутницей, в руках у него был портфель, в котором находилось 1,4 миллиона рублей. В какой-то момент к нему подбежал незнакомец, выхватил сумку и поспешил скрыться.

Злоумышленника попытался остановить прохожий, которому также досталось от грабителя.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Спустя некоторое время полиция задержала преступника в районе Орехово-Борисово Южное.

— Им оказался ранее судимый 40-летний приезжий. Часть похищенного изъята, — заключил Васенин.

Как именно нападавший узнал о том, что пенсионер нес с собой крупную сумму денег, пока неизвестно. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Пожилые люди часто становятся жертвами разного рода преступлений. Так, 21 июля сообщалось о телефонной мошеннице, которая украла у пенсионера почти полмиллиона рублей. А 12 августа в МВД рассказали историю загадочной пропажи более трех миллионов рублей с банковского счета москвича 1939 года рождения.