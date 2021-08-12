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Столичный пенсионер лишился более трех миллионов рублей загадочным образом

Илья Ашуров

Происшествия
Столичный пенсионер лишился более трех миллионов рублей загадочным образом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С банковского счета пожилого жителя столицы пропала крупная сумма денег. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Пенсионер 1939 года рождения, проживающий на западе города, обратился в полицию. Он заявил, что с его банковского счета украли все сбережения — более трех миллионов рублей. Каким образом это произошло, он не знает.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Пожилые жители столицы нередко становятся жертвами мошенников. Так, 27 июля стало известно, что сиделка похитила у пожилой пары свыше 900 тысяч рублей. 21 июля сообщалось о телефонной мошеннице, которая украла у пенсионера почти полмиллиона рублей.

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