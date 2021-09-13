Иммунолог предупредил о канцерогенных свойствах оливкового масла

Фото: Рixabay

Доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Продеус предупредил, что некоторые способы приготовления еды на оливковом масле могут привести к онкологии.

По словам ученого, при неправильном обжаривании продуктов на оливковом масле могут выделяться канцерогены, вызывающие развитие опухолей.

Как поясняет иммунолог в эфире программы «Жить здорово», выделять канцерогены при нагревании может и подсолнечное масло. Однако температура дымления у него достигает 245 градусов, тогда как у оливкового — 165 градусов.

— Раз температура дымления выше, значит, риск иметь рак — ниже, — дополнила своего коллегу доктор медицинских наук Елена Малышева.

Также доктор рассказал о плюсах подсолнечного масла: оно имеет четыре важных жирорастворимых витамина, передает Newinform.

— Один из них — витамин Е. Одной из основных его функций является поддержание зрения. У людей, у которых в сыворотке достаточное количество витамина Е, значительно позже развивается катаракта. Если вообще развивается, — пояснил эксперт.

Медик добавил, что оливковое масло содержит 72 процента витамина Е от суточной нормы, а подсолнечное масло содержит два суточные нормы этого витамина.