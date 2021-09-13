«Не стало неожиданным»: Карпин оценил уход Фернандеса из сборной России

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Решение футболиста Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России не стало неожиданностью для тренерского штаба. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин в понедельник, 13 сентября.

— Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения, — рассказал он.

Будущее защитника было решено обсудить по итогам сентябрьского сбора, добавил наставник. По его окончании Фернандес объяснил, что ему сложно полноценно отдаваться играм за ЦСКА и сборную, уточнил Карпин.

Тренерский штаб сожалеет о решении игрока, но благодарит его за отношение к работе и за то, что он дал команде. Карпин также пожелал игроку успешной клубной карьеры.

Бразилец Фернандес получил гражданство России в 2016 году и провел за сборную более 30 матчей, отмечает РБК.

7 сентября сборная России одержала победу над командой Мальты. Встреча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре закончилась со счетом 2:0.

По итогам шести туров национальная команда занимает второе место в группе H с 13 очками. Лидирует команда Хорватии, которая опережает россиян по дополнительным показателям.

Следующим соперником сборной России будет команда Словакии. Игра состоится 8 октября в Казани.