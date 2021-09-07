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Российская сборная победила мальтийцев в матче отбора чемпионата мира

Юлия Курганова

Спорт
Российская сборная победила мальтийцев в матче отбора чемпионата мира
Фото: instagram.com/teamrussia/

Сборная России по футболу одержала победу над командой Мальты во встрече квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Счет в игре на 10-й минуте открыл нападающий Федор Смолов, который вышел на поле с капитанской повязкой. Отличиться российскому футболисту помогла ошибка вратаря гостей Анри Бонелло.

В конце второго тайма Зелимхан Бакаев смог удвоить преимущество команды России. Полузащитник реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитником мальтийцев Райаном Камензули.

Следующим соперником сборной России будет команда Словакии. Игра состоится 8 октября в Казани.

По итогам шести туров российская сборная занимает второе место в группе H с 13 очками. Лидирует команда Хорватии, которая опережает россиян по дополнительным показателям.

Перед игрой эксперты рассказали «Вечерней Москве», чего ждать от матча России с Мальтой. Сборная России/СССР с Мальтой сыграла всего два раза. Первая встреча была товарищеской и состоялась в феврале 1996 года. Тогда россияне обыграли мальтийцев со счетом 2:0. Второй раз сборные встретились уже в рамках отбора к ЧМ-2022, 24 марта 2021 года. И это также закончилось победой нашей команды. На этот раз со счетом 3:1.

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