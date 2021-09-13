Сергей Собянин объявил о старте отопительного сезона в столице

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопительный сезон в городе начинается в понедельник, 13 сентября. Жилые дома должны в течение пяти дней обеспечить теплом. Об этом глава города рассказал во время визита на ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы.

Он отметил, что в настоящий момент в Москве комфортная погода, однако осенью температура воздуха быстро меняется.

— С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и в жилом секторе, — сообщил Сергей Собянин.

При этом мэр столицы подчеркнул, что подготовленная система обеспечит теплом жителей в течение пяти дней. Также он добавил, что системы водоснабжения, газоснабжения и магистральные сети уже готовы к старту зимнего периода.

— Я надеюсь, что в течение пяти дней на всех объектах будет тепло, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 13 сентября, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице ожидается резкое снижение температуры воздуха 14 сентября. Вечером усилится северо-западный ветер, а столбик термометра опустится до 10 градусов тепла.