«Мозги включаем»: подписчики осудили Волочкову за поход в храм в рваных джинсах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова подверглась критике пользователей социальных сетей после того, как посетила храм в рваных джинсах.

— День рождения моей любимой крестницы Элизочки был 8 сентября. А вчера мы отметили его у меня дома с родителями Элизы, — рассказала она.

Волочкова делила одну гримерку в Большом театре с матерью девушки, а ее отец был директором артистки. Балерина начала день с похода в храм, а затем «здорово и весело» провела время дома.

При этом основным объектом внимания комментаторов стал внешний вид Волочковой.

«Настя, в храм в таких джинсах? Мозги включаем»; «В таком одеянии да в храм Божий — до этого надо было додуматься»; «На фоне храма в драных штанах...»; «В храм в таком... Прости господи»; «Ну хоть бы в храм поприличней оделись», — написали фолловеры.

8 сентября сообщалось, что Волочкова снова судится с Большим театром. В этот раз она пытается получить заслуженную пенсию, но самое главное — отстоять свои честь и достоинство.

Теперь танцовщица требует с Большого театра 200 миллионов рублей в счет морального ущерба. Волочкова также считает, что у нее «украли 17 лет карьеры». Следующее заседание, по словам артистки, назначено на 13 октября. На нем «мало никому не покажется», заключила она.