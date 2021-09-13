Эксперт объяснил, как отцам детей от суррогатных матерей выплатят маткапитал

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В Минтруде пообещали маткапитал отцам детей от суррогатных матерей. Поправки могут вступить в силу в 2022 году. В случае, когда женщина не является биологической матерью, средства будут выплачивать отцу.

Игорь Журавлев, старший юрист Адвокатского агентства «Вербицкая-Линник и партнеры» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как будут начисляться выплаты и может ли мать рассчитывать на материальную помощь от государства.

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Отцам детей от суррогатных матерей пообещали маткапитал

— В тот момент, когда в обществе были старые аксиомы, не было понятия «биологической» матери. Наше государство является одним из самых продвинутых, потому что в западных странах суррогатное материнство запрещено. На территории России оно позволяется, но отдельного закона нет, и он будет в ближайшее время создаваться.

У нас есть ФЗ №333, по которому люди, которые не имеют возможности рожать детей, могут обращаться к суррогатному материнству. Право на малыша и все выплаты получает отец, потому что он является биологическим. В дальнейшем, если суррогатная мать отказывается от ребенка, то супруга биологического отца имеет право принять ребенка и заявить свои права на него. Но сути, женщина является опекуном, — объясняет эксперт.

Средства начнут выдавать отцам с 2022 года.