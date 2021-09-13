Отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, начнут выдавать маткапитал

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Отцам детей, которые были рождены суррогатными матерями, будут выдавать материнский капитал с 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

Нововведение предусмотрено поправками ведомства в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Так, пока, если ребенок появился на свет от суррогатной матери, и родителем для него является только отец, а его жена усыновляет малыша, то получить маткапитал невозможно.

По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на маткапитал.

— С учетом этой позиции Минтруд разработал изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал, — поясняется в газете «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также отмечается, что законопроект разработали в связи с поручением вице-премьера России Татьяны Голиковой. В правительство он поступит 29 сентября, а в Государственную думу его внесут до конца 2021 года.

Министр труда назвал размер маткапитала в 2022 году в России. В следующем году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.