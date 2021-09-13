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Сергей Собянин рассказал об открытии новой поликлиники для жителей Нагатинского Затона

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин рассказал об открытии новой поликлиники для жителей Нагатинского Затона
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие новой поликлиники в столичном районе Нагатинский Затон планируется на сентября-октябрь текущего года. Об этом он сообщил в понедельник, 13 сентября, во время осмотра хода работ в здании детско-взрослого медицинского учреждения.

Глава города отметил, что в медицинском учреждении на Судостроительной улице предусмотрено два блока: детский и взрослый. Они рассчитаны на 250 и 500 посещений в смену соответственно. Также здесь откроется женская консультация на 120 пациентов в день.

— В этом здании сразу, по сути дела, совмещены три поликлиники. Это детская, взрослая, а также женская консультация. Надеюсь, что через месяц-два она уже заработает и примет своих пациентов, — рассказал мэр Москвы.

При этом он добавил, что в настоящий момент на объекте завершили строительные работы и установку необходимого оборудования.

В детском отделении поликлиники обустроят кабинеты педиатров, отоларинголога, офтальмолога, невролога, травматолога-ортопеда и хирурга. Во взрослом корпусе для посетителей будут доступны кабинеты вакцинопрофилактики, врачей общей практики, функциональной диагностики, блок врачей-специалистов, дневной стационар и блок хирурга.

Сергей Собянин объяснил, что поликлиника в Нагатинском Затоне станет 50-ой построенной за последние несколько лет. При этом в ближайшее время планируется возвести еще 30 объектов инфраструктуры здравоохранения. В основном строительство ведется в микрорайонах города по реновации.

— В течение полутора месяцев мы начнем работу, потому что коллективы есть. Все готово, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

В субботу, 11 сентября, во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 Сергей Собянин сообщил о решении расширить программу реконструкции городских поликлиник. Теперь в программу капитального ремонта и модернизации включены 200 медицинских учреждений.

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