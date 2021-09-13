Скончался художник — оформитель трех станций московского метро Иван Николаев

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Художник — оформитель трех станций Московского метрополитена Иван Николаев умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в понедельник, 13 сентября, в пресс-службе Государственной Третьяковской галереи.

В культурном учреждении отметили, что работы мастера видели миллионы людей, так как те «украсили в позднесоветское и постсоветское время три станции» метро в столице.

— Стилизованные под старинные артефакты глиняные изразцы «Боровицкой», написанные на жести яркие панно «Отрадного», черно-белые монументальные мраморные мозаики «Достоевской» — трудно представить, что все это — работы одного мастера. После открытия в 2010 году станции «Достоевская» многие москвичи специально приезжали туда, чтобы увидеть грандиозный «спектакль», в котором разворачивались драматические сцены главных романов великого писателя, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что Иван Николаев был представителем династии Бенуа — Лансере — Серебряковых и внуком художницы Зинаиды Серебряковой, поэтому с самого детства впитывал в себя основы изобразительного искусства и развивал вкус.

— Иван Валентинович — один из самых оригинальных, тонких и пронзительных художников последней трети XX века... Его творчество соединяло «наблюденную» реальность и вечность, рассказ о конкретном событии и вневременные темы. Он был свидетелем момента и хранителем настоящей культуры, которая понесла с его уходом невосполнимую утрату. Третьяковская галерея выражает соболезнования родным и близким Ивана Николаева, — заключили в пресс-службе галереи.