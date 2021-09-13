Приезжий ограбил чету пенсионеров на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, Таллинская улица Карта всех событий

Оперативники задержали подозреваемого в ограблении супругов-пенсионеров. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, мужчина приметил в автобусе супружескую пару пенсионеров, которые возвращались с дачи в Москву. Он попытался вступить с пожилыми людьми в диалог и начал преследовать их, сделав вместе с ними пересадку. Уже подойдя к подъезду своего дома на Таллинской улице, пенсионер обернулся и спросил у мужчины, почему он идет за ними. В этот момент незнакомец схватил пожилого мужчину за шею и повалил на землю. После этого он выхватил из рук пенсионера сумку с деньгами и документами и скрылся.

Материальный ущерб составил 32 тысячи рублей.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника в Звенигороде. Им оказался 51-летний приезжий. При нем были найдены документы и часть похищенной суммы, их вернули хозяину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решения суда подозреваемый будет дожидаться под стражей.

За аналогичное преступление в августе столичные сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего гостя Москвы. Он подозревается в ограблении 83-летней пенсионерки. У одного из домов на Алтайской улице мужчина вырвал из рук пожилой женщины сумку и скрылся.