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Рафик Загрутдинов: 16 жилых домов на востоке Москвы передано под переселение по программе реновации

Полина Французова

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Рафик Загрутдинов: 16 жилых домов на востоке Москвы передано под переселение по программе реновации
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

— 16 жилых домов на востоке Москвы передано под переселение по программе реновации. 16-м домом стала новостройка по адресу: Зелёный проспект, дом 97А. в районе Ивановское — на прошлой неделе сюда началось заселение жителей ветхих домов по адресам Зелёный проспектдом 89, корпус 2 и дом 97. Это вторая новостройка в районе Ивановское, куда стартовало переселение жителей. В прошлом году для переселения был передан жилой дом на Зеленом проспекте, дом 93А, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Напомним, что всего на территории Восточного административного округа программа реновации реализуется в шести районах. Всего в округе новые квартиры получат жители 1062 домов, в которых проживает более 200 тысяч человек. Для организации волнового переселения участников подобраны 54 стартовые площадки.

— 21 жилой дом строят в Восточном административном округе для переселения по программе реновации. Кроме этого, в стадии проектирования находятся еще 34 объекта. С начала реализации программы в округе уже введено 19 домов, в том числе с начала этого года — 15 новостроек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 4 жилых дома, — также добавил Рафик Загрутдинов.

РеновацияРафик Загрутдинов
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