Врач объяснил, как распознать отравление

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На прошлой неделе стало известно об отравлениях людей на улице Совхозной в Москве. Погибли два человека, в их крови обнаружили следы этиленгликоля. Причина отравления сейчас устанавливается.

Алексей Парамонов, врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о главных симптомах отравления и о том, как спасаться от недуга.

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Как понять, чем ты отравился

— Надо вспомнить, что чаще всего встречается у городского человека. Встречаются грибы, в частности, бледная поганка. Она смертельна, и отравление происходит примерно через 2-3 дня. Печень перестает работать после того, как употребили гриб. Что касается других токсинов, то чаще всего это бактерии: торт на столе, плохо вымытые овощи и фрукты, сальмонеллез. Я бы не хотел, чтобы этим пренебрегали, — рассказывает врач.

Нужно помнить, что инфекционные отравления могут быть смертельными.

— Люди знают тошноту, рвоту и проблемы с животом. Но может этого не быть. Есть формы кишечной инфекции, которые вызывают полиорганную недостаточность. И бывали целые эпидемии на юге России, и там летальность была очень высокой. Это к слову о том, могут ли банальные инфекции от несвежего продукта привести к летальному исходу.

В число отравлений также входят и отравления химическими веществами, в частности, бытовой химией.

— Если мы видим типичное отравление для веществ, которыми травят тараканов, то любой врач скорой помощи поставит диагноз. Он увидит, что пациент тяжело дышит, у него расширены зрачки, редкий пульс. Этому в институте учат четко. Понос и рвота относятся к бактериальному отправлению. Это то, что чаще всего встречается. И пожилые люди, и дети могут пострадать сильно, у них высокие риски. Но это не столь типично для химического отравления. Внешне симптомы не очень очевидны. Больше врачей пугают анализы, — рассказывает Алексей Парамонов.

Первая помощь при отравлении — промывание желудка, но только в том случае, если отравление не было растворами, содержащими щелочь.