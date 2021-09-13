«Союз отцов» оценил идею выдавать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей

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Мужчины — отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, со следующего года смогут получать маткапитал. Как рассказал «Вечерней Москве» исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов, инициатива Минтруда направлена на расширение круга лиц, имеющих право на выплату.

— В законе пока регламентированы не все категории граждан, способные получать маткапитал. Минтруд сделал ссылку на решение Конституционного суда по поводу получения отцами-одиночками маткапитала по суррогатному материнству. Предполагаю, что, скорее всего, возник прецедент. По-видимому, в Конституционный суд поступили обращения, на основании которых он и вынес такое решение, — объяснил специалист.

Соленов добавил, что суррогатное материнство проще всего подтвердить медицинскими показаниями. Если семейная пара физиологически не может иметь детей, заключение договорных отношений о рождении ребенка «обосновано». В остальных случаях право на получение материнского капитала логичней всего рассматривать индивидуально, считает эксперт.

— Если семейная пара имеет медицинские противопоказания и не может иметь детей, тогда суррогатное материнство обосновано и дает право на родительство. В противном случае — достаточно сложно распознать принадлежность конкретной ситуации к суррогатному материнству. Нужно изучать те обращения, с которыми отцы пришли в Конституционный суд. Тогда заключения по этому поводу делаются индивидуально, — сказал Соленов.

Размер маткапитала возрос на 3,7 процента с начала 2021 года. Теперь эта сумма составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей на второго, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.