Светлана Разворотнева: Новая поликлиника на Судостроительной – нужный людям и современный комплекс

Фото: Пресс-служба мэра Москвы

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева назвала поликлинику на Судостротельной улице современнейшим и высокотехнологичным медицинским учреждением. Об этом она заявила на совместном с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотре итогов строительства нового вросло-детского поликлинического комплекса в районе Нагатинский Затон.

Сергей Собянин, отметил, что открытие поликлиники - это знаковое и долгожданное событие для района. Как рассказала Светлана Разворотнева, новое здание переменной этажности рассчитано на 750 посещений в смену: 500 – для взрослого отделения и 250 – для детского, также будет работать женская консультация, которая сможет принять 96 пациенток в день. Кроме того, открытие поликлиники даст более 400 рабочих мест для московских медработников

— Завершение строительства новой поликлиники особенно актуально потому, что район растет, в нем реализуется городская программа реновации, строятся жилые комплексы - введение новых современных социальных объектов остро необходимо, — пояснила Светлана Разворотнева.

В поликлинике обустроены блоки врачей-специалистов и отделение врачей общей практики, педиатрическое отделение и физиотерапевтический блок, кабинет вакцинопрофилактики и отделение функциональной диагностики, дневные стационары и хирургический блок кабинетов, отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами, а также отделение реабилитации.

— Здравоохранение в столице – лучшее в России. В Москве ведется постоянная работа по улучшению качества медицинского обслуживания граждан. Особенно очевидным это стало в период пандемии, когда именно столица стала первопроходцем в борьбе с Covid-19 и стоически выдержала этот удар, передав успешный опыт в регионы нашей страны, — подчеркнула Светлана Разворотнева.

Советник мэра отметила, что поликлиника на Судостроительной улице – прекрасный, современный комплекс, в котором будет комфортно и детям, и взрослым, и медицинским работникам. Также она пожелала коллективу поликлиники плодотворной работы на новом месте.