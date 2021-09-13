Певица Ольга Серябкина подтвердила слухи о беременности

Фото: instagram.com/seryabkina

Российская певица, бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина подтвердила слухи о беременности.

Фото с округлившимся животом на фоне моря артистка опубликовала на личной странице в Instagram в понедельник, 13 сентября. Для официального подтверждения Ольга Серябкина выбрала элегантное красное платье с откровенными разрезами на животе, которые отлично продемонстрировали изменившуюся фигуру певицы.

Поклонникам певица сообщила, что все подробности о беременности рассказала в одном из недавних интервью в глянцевом журнале. Примечательно, что большинство подписчиков радостно и восторженно отреагировали на новость.

«О! Я так даже за свою беременность не радовалась. Оля, прими мои поздравления!»; «Потрясающие новости! Ольга, рады за вас», — прокомментировали пользователи социальной сети.

Как передает ФАН, слухи о беременности Ольги Серябкиной появились давно. В настоящий момент певица замужем за Георгием Начкебией. Однако пара длительное время скрывала скорое пополнение в семье. На светских мероприятиях артистка появлялась в объемных нарядах и скрывала живот.

В понедельник, 13 сентября, певица МакSим впервые после комы дала интервью Ксении Собчак. Артистка рассказала, как ей удалось справиться с тяжелой формой коронавирусной инфекции.