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Убивший знакомого топором житель Подмосковья сдался с повинной

Анастасия Колоскова

Происшествия
Убивший знакомого топором житель Подмосковья сдался с повинной
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В городском округе Наро-Фоминск арестован 56-летний местный житель, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По данным следствия, инцидент произошел в гараже, расположенном в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа. В субботу, 28 августа, мужчина поссорился со знакомым, с которым долгое время был в конфликтных отношениях. В какой-то момент мужчина вышел из себя и схватился за топор. Он нанес своему оппоненту множественные удары, отчего тот скончался на месте.

После содеянного мужчина перенес тело в другой гараж. Там он закопал его, а после забетонировал пол в погребе.

Спустя несколько дней после преступления мужчина сам пришел в полицию и признался в содеянном.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента. В ходе расследования будут проведены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекуряно-генетическая и биологическая экспертизы, заключила Врадий.

На востоке Москвы правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который обвиняется в совершении двойного убийства. С разницей в несколько недель он убил своих знакомых на территории заброшенного здания. Вопрос с мерой пресечения в его отношении решится в ближайшее время.

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