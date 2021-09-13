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Врач предупредила о смертельной опасности популярных лекарств против ОРВИ

Иван Юминов

Общество
Врач предупредила о смертельной опасности популярных лекарств против ОРВИ
Фото: Pexels

Многие лекарства от ОРВИ представляют опасность для людей, в их число входят и капли для носа. Об этом заявила врач-терапевт Елена Черненко.

— Капли для носа сосудосуживающие — одно из самых опасных веществ, — рассказала она.

При серьезной заложенности носа становится трудно спать и есть, а часть больных отмечает исчезновение запахов. Проблемы возникают, когда пациенты в поисках облегчения дискомфорта начинают закапывать «лошадиные» дозы препарата, добавила терапевт.

Подобные передозировки, по ее словам, опасны и для детей, и для подростков. Не все из них знают, как правильно пользоваться каплями, а малыши могут даже случайно их выпить.

Популярные лекарства зачастую содержат борную кислоту, сорбитол, гипромеллозу и другие вещества. Они способны оказать необходимый эффект в умеренных дозировках, но несут серьезные последствия при несоблюдении рекомендаций.

Так, нарушение инструкции приводило к проблемам с сердцем у детей, уточнила врач. Часть из них впадала в кому, а некоторые случаи становились фатальными, приводит слова Черненко Пятый канал.

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