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«Жировая ловушка»: тренер назвала пять причин, почему не нужно качать пресс

Василий Плиткин

Спорт
«Жировая ловушка»: тренер назвала пять причин, почему не нужно качать пресс
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва 

Некоторым людям кажется, что качание пресса — основная активность, к которой стоит прибегать ради того, чтобы получить плоский живот и «кубики» на нем. На самом деле все эти попытки малоэффективны и даже в каком-то плане бесполезны. Об этом рассказала сертифицированный тренер Yoga Alliance и основатель «Культурной организации 108» Нина Коломийцева.

Не избавит от жира на животе

Наличие на животе лишней клетчатки и даже небольшого «фартука» свидетельствует о том, что у вас есть локальные жировые отложения или, говоря языком врачей, «жировая ловушка». Избавиться от такого явления при помощи тренировки для пресса практически нереально, так как подобная нагрузка малоэффективна в отношении жира: не ускоряет метаболизм и сжигает мало калорий. При отсутствии лишней подкожно-жировой клетчатки накачать пресс можно достаточно быстро.

Есть косвенные упражнения

Если вы активно занимаетесь спортом, регулярно посещаете силовые тренировки или работаете в зале, особой необходимости в том, чтобы качать пресс, у вас не будет. Так как большинство упражнений, в том числе выпады, приседания, гиперэкстензия, скручивания позвоночника в стороны, «мертвая тяга», становая тяга, так или иначе задействуют косые мышцы пресса.

Локально похудеть не получится

Для того чтобы избавиться от «жировой ловушки» в области живота придется серьезно пересмотреть свое питание и образ жизни. Главное правило: калорий нужно сжигать больше, чем вы их потребляете. А это значит, что в приоритете должны быть кардионагрузки, силовые тренировки и занятия в тренажерном зале.

«Жировая ловушка»: тренер назвала пять причин, почему не нужно качать прессФото: Из личного архива Нинель Коломийцевой

Больше упражнений на растяжку

К таким видам нагрузки, как пилатес, стретчинг, йога, многие люди относятся с недоверием. А ведь при достаточном старании все эти виды фитнеса в той или иной степени помогают качать пресс. К слову сказать, большинство статических поз в йоге задействуют мышцы пресса: «планка», «ягодичный мостик» (поза полумоста), подъемы корпуса гораздо эффективнее качания пресса на полу. Все эти виды нагрузок задействуют мышцы — стабилизаторы позвоночника. А к ним относятся косая мышца живота, а также прямая и поперечная мышцы живота.

Травмы

К сожалению, не всегда мы идем заниматься спортом в зал под присмотром тренера — пытаемся делать что-то сами, делаем это неправильно и получаем травмы вследствие отсутствия опыта и знаний. Поэтому возникает вопрос: стоит ли рисковать своим здоровьем в попытках качать пресс, когда есть огромный список разнообразных упражнений (не таких травмоопасных, особенно для шейного отдела позвоночника), которые спокойно выполняют ту же самую функцию?

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