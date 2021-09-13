Подозреваемого в попытке изнасилования женщины задержали в столице

Фото: СК РФ

Молодого человека, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины, задержали в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данному факту Солнцевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 (покушение на изнасилование) и части 1 статьи 132 (иные действия сексуального характера) Уголовного кодекса РФ.

Следствие полагает, что в воскресенье утром, 12 сентября, мужчина совершил нападение на женщину в подъезде жилого дома. Здесь он подверг ее избиению, а после совершил иные действия сексуального характера и попытался изнасиловать. Однако потерпевшая активно сопротивлялась, не позволив преступнику в итоге завершить начатое.

В результате 20-летнего подозреваемого задержали. Его вину подтвердили видеозаписи с камер наблюдения и проведенные следственные действия.

Сейчас сотрудники органов проводят необходимые следственные действия. В скором времени преступнику предъявят обвинение и определят для него меру пресечения.

В понедельник, 13 августа, Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве» о задержании 43-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении двойного убийства на востоке Москвы. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц».