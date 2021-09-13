Госавтоинспекция сообщила о результатах экзаменов лишенных прав водителей

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Госавтоинспекция рассказала о результатах экзаменов водителей, которые ранее были лишены прав на управление автомобилем. Об этом в понедельник, 13 сентября, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Из 470 человек теоретическую часть экзамена сдали лишь 226.

За последнюю неделю экзаменационные подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) провели свыше десяти тысяч экзаменов. Однако 2 044 ученика с первого раза сдали теоретическую часть, а 944 — практическую. Это количество составляет 42 и 18 процентов соответственно от общего числа экзаменуемых, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Неделю назад, 6 сентября, в пресс-службе ГИБДД отметили, что примерно половина лишенных прав водителей в Москве не смогли сдать экзамены на их повторное получение. Тогда из 410 человек теоретическую часть сдали только 182.

В начале сентября Министерство юстиции РФ вместе с другими ведомствами начали подготовку проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где будут новые штрафы для водителей. Наказывать россиян по новым статьям начнут в 2022 году.

В список штрафов внесут новые пункты. Планируют расширить список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация машины.