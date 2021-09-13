Минпросвещения проверит учебник, в котором нашли ссылку на сайт для взрослых

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Минпросвещения проверит учебник английского, в котором родители обнаружили ссылку на сайт для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 13 сентября.

— Процедура формирования перечня позволяет оперативно перепроверять учебник в случае поступления жалоб. В настоящее время все экспертные заключения об учебнике пересматриваются, и он будет отозван, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ошибка могла быть технической. Министерство уточнило, что несколько раз переизданный учебник содержал иллюстрацию в прежних редакциях.

При этом в 2021 году ссылка на ней стала вести к недопустимому контенту. Научно-методический совет по учебникам поставит на вид эту ситуацию для рецензентов и экспертов по итогам анализов текущих экспертиз, добавили в ведомстве.

Ссылка, по данным СМИ, появилась в учебнике английского языка для шестого класса. Издательство «Просвещение» пообещало его проверить, также оно приостановило распространение и печать новых тиражей учебника, отмечает РИА Новости.

15 августа председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей Ольга Леткова заявила, что в школах не стоит вводить уроки сексуального просвещения.

Такие личные темы школьникам должны объяснять их родители, потому в учебных заведениях подобные программы не нужны, объяснила она. По словам председателя ассоциации, все, что касается темы сексуального просвещения, — это частная, интимная сфера и «она должна быть прикрыта».