«Это потеря»: Черданцев высказался об уходе Фернандеса из сборной России

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Уход защитника Марио Фернандеса из сборной России по футболу негативно скажется на игре команды. Об этом заявил спортивный комментатор Георгий Черданцев в понедельник, 13 сентября.

— С одной точки зрения — потеря, потому что это игрок основного состава, еще достаточно молодой. Это один из лучших игроков за последние лет десять, поэтому что тут оценивать, — рассказал он.

Фернандес был одним из ключевых футболистов сборной, и в ближайшей перспективе игрока такого уровня не будет, добавил комментатор. Футболист родился в Бразилии и построил там свою карьеру, а сам Черданцев против натурализованных футболистов в сборной.

Возраст, по его словам, вряд ли стал причиной ухода Фернандеса, так как тому всего 30 лет. Криштиану Роналду в 36 лет перешел в «Манчестер Юнайтед» и забил два гола в первом же матче, подчеркнул эксперт.

Современная медицина и возможности для восстановления позволяют играть и в таком возрасте, приводит слова Черданцева «НСН».

13 сентября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало неожиданностью для тренерского штаба.

Будущее игрока было решено обсудить по итогам сентябрьского сбора, добавил наставник. По его окончании Фернандес объяснил, что ему сложно полноценно отдаваться играм за ЦСКА и сборную, уточнил Карпин.

Бразилец Фернандес получил гражданство России в 2016 году и провел за сборную более 30 матчей.