Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зарядки для электромобилей установят в районах по реновации в столице

Виктория Сикерина

Город
Зарядки для электромобилей установят в районах по реновации в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Зарядные пункты для электромобилей планируют установить в районах по реновации жилищного фонда Москвы. Об этом заявил в понедельник, 13 сентября, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что зарядки появятся во дворах и на подземных парковках для машин. При этом от них можно будет заряжать электровелосипеды, моноколеса, самокаты, скутеры и многие другие виды транспорта.

— Крупную технику можно будет оставлять для зарядки на ночь. Однако, по предварительным расчетам, точки быстрой зарядки, установленные во дворе, способны будут полностью зарядить электромобиль приблизительно за 120 минут, — добавил глава департамента.

Такое решение спровоцировало массовый рост числа электрических автомобилей в городе. Из-за этого здесь необходимо установить соответствующее количество зарядных пунктов, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу депстроя.

В начале сентября стало известно, что клиенты российских банков смогут получить льготные кредиты на электромобили. Они смогут получить средства для покупки у официальных дилеров под три процента годовых. Однако на данный сегмент приходится менее одного процента общего объема рынка автокредитования.

Читайте также:
РеновацияРафик Загрутдиновэлектромобили
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте