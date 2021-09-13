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Дочь Заворотнюк призналась в глубокой депрессии из-за болезни матери

Виктория Сикерина

Общество
Дочь Заворотнюк призналась в глубокой депрессии из-за болезни матери
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что после новостей о болезни матери впала в глубокую и тяжелую депрессию. Из-за этого девушка даже не хотела выходить из дома на улицу. Соответствующее признание она опубликовала в понедельник, 13 сентября, на личной странице в Instagram.

По ее словам, такое состояние длилось в течение года.

— Около года я находилась в глубокой депрессии, после того как ко мне пришло осознание, что моя мама действительно серьезно больна, — рассказала Анна Заворотнюк.

Девушку посещали плохие мысли, справиться с которыми ей помогли профессиональные психологи, передает Общественная Служба Новостей.

В понедельник, 13 сентября, певица МакSим впервые после длительной болезни дала интервью Ксении Собчак. В течение беседы они часто поднимали темы больницы, комы и лечения от коронавирусной инфекции.

Например, артистка заявила, что за время болезни у нее дважды останавливалось сердце. По словам МакSим, в эти секунды она ощущала, будто попадает в другую реальность, которая более настоящая, чем земная.

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