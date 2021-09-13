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Несколько человек получили травмы в ДТП с участием семи автомобилей в столице

Виктория Сикерина

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Несколько человек получили травмы в ДТП с участием семи автомобилей в столице
Фото: Вечерняя Москва
улице Подольских Курсантов москваКарта всех событий

Несколько человек пострадали в результате аварии с участием семи машин в Южном административном округе (ЮАО) Москвы. Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказали в правоохранительных органах.

Происшествие случилось на улице Подольских Курсантов напротив дома № 26.

— Столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля отвлекся от дороги и врезался в другие транспортные средства, которые двигались впереди. После грузовик и еще один автомобиль выскочили на разделительный газон.

К месту инцидента прибыли сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Из-за аварии движение на улице затруднилось.

Агентство городских новостей «Москва» добавило, что в настоящий момент специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.

В понедельник, 13 сентября, в пресс-службе столичного Тверского районного суда «Вечерней Москве» рассказали о продлении до 16 октября 2021 года содержания под стражей 18-летней Валерии Башкировой. В середине лета девушка сбила на пешеходном переходе в Солнцеве троих детей, двое из которых потом скончались в больнице.

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