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Сбившей троих детей в Москве студентке продлили арест

Анастасия Колоскова

Происшествия
Сбившей троих детей в Москве студентке продлили арест
Фото: АГН Москва

Тверской районный суд Москвы продлил до 16 октября 2021 года содержание под стражей 18-летней Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве, двое из которых потом скончались в больнице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 13 сентября.

— 13 сентября 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Валерии Башкировой до 16 октября, — говорится в сообщении.

4 августа в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Московский городской суд оставил Валерию Башкирову под стражей до 16 сентября. Адвокат подозреваемой настаивал на домашнем аресте, но судья был непреклонен.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Девушке предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

О том, как развивалось резонансное дело, читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

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