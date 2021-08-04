Суд оставил виновницу ДТП в Солнцеве в СИЗО

Фото: АГН Москва

Мосгорсуд оставил Валерию Башкирову, сбившую троих детей в районе Солнцево, в СИЗО. Доводы стороны защиты не удовлетворили судью, девушка останется в камере до 16 сентября.

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест виновницы ДТП состоялось в среду, 4 августа.

Сторона защиты попросила изменить меру пресечения для Башкировой на более мягкую — домашний арест или запрет определенных действий. По мнению адвоката, помещение девушки в СИЗО существенно меняет тяжесть статьи. Сторона заявила, что суд на учел возраст девушки, ее нежелание скрываться от следствия и тот факт, что Башкирова предоставила суду всю информацию о месте своего проживания. Адвокат также сослался на то, что виновница ДТП проживает с родители, что снижает риск ее побега.

Сторона обвинения, напротив, просила оставить меру наказания для подсудимой без изменений.

В свою очередь сама девушка в слезах попросила отпустить ее домой, а также признала вину и выразила готовность выплатить компенсацию родителям пострадавших и погибших детей.

Видео: Вечерняя Москва

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Девушке предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.