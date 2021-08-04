Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд оставил виновницу ДТП в Солнцеве в СИЗО

Полина Долганова

Происшествия
Суд оставил виновницу ДТП в Солнцеве в СИЗО
Фото: АГН Москва

Мосгорсуд оставил Валерию Башкирову, сбившую троих детей в районе Солнцево, в СИЗО. Доводы стороны защиты не удовлетворили судью, девушка останется в камере до 16 сентября.

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест виновницы ДТП состоялось в среду, 4 августа.

Сторона защиты попросила изменить меру пресечения для Башкировой на более мягкую — домашний арест или запрет определенных действий. По мнению адвоката, помещение девушки в СИЗО существенно меняет тяжесть статьи. Сторона заявила, что суд на учел возраст девушки, ее нежелание скрываться от следствия и тот факт, что Башкирова предоставила суду всю информацию о месте своего проживания. Адвокат также сослался на то, что виновница ДТП проживает с родители, что снижает риск ее побега.

Сторона обвинения, напротив, просила оставить меру наказания для подсудимой без изменений.

В свою очередь сама девушка в слезах попросила отпустить ее домой, а также признала вину и выразила готовность выплатить компенсацию родителям пострадавших и погибших детей.

Видео: Вечерняя Москва

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Девушке предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте