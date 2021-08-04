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Виновница ДТП в Солнцеве признала вину и расплакалась на заключительном слове

Полина Долганова

Происшествия
Виновница ДТП в Солнцеве признала вину и расплакалась на заключительном слове
Фото: АГН Москва

Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, признала вину, извинилась перед родителями детей и пообещала возместить ущерб. Адвокат девушки также попросил приобщить к делу чеки о расходах на погребение, которое оплатила сторона обвиняемой.

Прокурор в свою очередь попросил у суда оставит меру пресечения для Башкировой без изменений.

Выслушав мнения сторон, судья удалился в совещательную комнату.

Видео: Вечерняя Москва

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест Валерии Башкировой, которая сбила на автомобиле троих детей в районе Солнцево, началось в среду, 4 августа, в Мосгорсуде.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Девушке предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.

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