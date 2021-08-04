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Девушка, сбившая троих детей в Солнцеве, в слезах попросила вернуться на домашний арест

Полина Долганова

Происшествия
Девушка, сбившая троих детей в Солнцеве, в слезах попросила вернуться на домашний арест
Фото: пресс-служба суда

В Мосгорсуде продолжается заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест Валерии Башкировой, которая сбила на автомобиле троих детей в районе Солнцево.

По мнению стороны защиты, помещение Башкировой в СИЗО существенно меняет тяжесть статьи. Сторона также заявила, что суд на учел возраст девушки, ее нежелание скрываться от следствия и тот факт, что Башкирова предоставила суду всю информацию о месте своего проживания. Адвокат также сослался на то, что виновница ДТП проживает с родители, что снижает риск ее побега.

В свою очередь сама девушка в слезах попросила отпустить ее домой.

— Я не буду скрываться. Я понимаю тяжесть преступления. Но я также хочу быть с родителями и продолжить обучение в университете, — сказала Башкирова.

Видео: Вечерняя Москва

Заседание по рассмотрению жалобы началось в среду, 4 августа, в Мосгорсуде.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Девушке предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.

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