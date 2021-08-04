«Очень прошу меня отпустить»: сбившую троих детей в Москве студентку оставили в СИЗО

Фото: АГН Москва

Московский городской суд оставил под стражей 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве, двое из которых потом скончались в больнице. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы 4 августа адвокат подозреваемой настаивал на домашнем аресте, но судья был непреклонен. О том, как развивается резонансное дело, — в материале «Вечерней Москвы».

Истерика на суде

Заседание суда с самого начала было эмоциональным. Самой девушки в зале не было, она участвовала в процессуальном мероприятии по видеосвязи. Не дожидаясь начала суда, Валерия Башкирова расплакалась. Было видно, что ее трясет. Она не могла сдержать слез практически все время процесса и на вопросы сторон также отвечала всхлипывая.

Помимо адвоката, на судебном заседании с ее стороны присутствовали только родители. Отец просил дочь успокоиться и интересовался ее здоровьем, прошел ли ее кашель. Она отвечала утвердительно. Также члены семьи обменялись признаниями в любви друг к другу.

Защита настаивала на смягчении меры пресечения, аргументируя это тем, что при назначении Башкировой судом первой инстанции содержания в СИЗО до 16 сентября не были учтены некоторые моменты, в частности, не проанализирован возраст подозреваемой и то, что девушка не собирается скрываться от следствия. Она предоставила все данные по месту жительства.

Сбегать не собирается

По словам защитника, Башкирова проживает с родителями, и это также снижает риск ее побега. Адвокат просил избрать любую меру пресечения, кроме пребывания в СИЗО. В свою очередь прокурор настаивал на том, чтобы оставить все как есть.

— Я очень прошу меня отпустить. Я не буду скрываться. Я понимаю тяжесть преступления. Но я также хочу быть с родителями и продолжить обучение в университете, — умоляла сама девушка.

Кроме того, часть ущерба пострадавшей стороне была уже возмещена. Отец семейства предоставил суду чеки об оплате погребения погибших детей. Однако суд встал на сторону обвинения и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Домашний арест для Валерии Башкировой вряд ли можно было бы рассматривать как смягчающую меру пресечения, считает автоюрист Дмитрий Славнов.

— Домашний арест — тоже не сахар. Ты вроде бы и не в тюрьме, но из дома выйти не можешь. Все по звонку. Находишься вроде дома, но все равно ждешь приговора в сентябре, это давит очень сильно. На домашнем аресте зачастую давления больше порой. Ты дома и ни на что не имеешь права. А в СИЗО, хоть и в четырех стенах, но начинаешь привыкать, — отметил эксперт.

Славнов назвал решение суда адекватным. Однако, по его мнению, дело не такое однозначное, как кажется на первый взгляд, и для девушки вполне можно было бы избрать более мягкую меру пресечения.

— Да, они сбила. Да, виновата в смерти двоих детей. Но если посмотреть видео, то там видно, что первая машина остановилась. Но на дороге бывает такое, что траектория движения совпадает с соседней машиной и в какой-то момент другой автомобиль оказывается за стойкой, в слепой зоне. У «Мазды» шестая стойка внизу большая. И если провести следственный эксперимент, она в принципе могла не видеть коляску с детьми, хоть и рабочая версия — ее отвлечение на сотовый телефон, — объяснил специалист.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Когда водитель сидит в сотовом телефоне и чувствует удар, он автоматически жмет на тормоз, добавляет Славнов. Тогда как, по его мнению, девушка была уверена, что все нормально, и, почувствовав удар, остановилась плавно. Чтобы понять, так ли это было, необходимо провести следственный эксперимент, говорит юрист.

— Как по мне, детей она видеть не могла. С другой стороны, почему мать их не держала? В этой нестандартной ситуации я ни в коем случае не склонен оправдывать Валерию, но и не считаю, что нужно назначать ей максимальное наказание, как хочет народ. Я также не считаю, что она купила права или заработала на них не самым пристойным способом. Здесь большую роль скорее сыграли рассеянность и трагическая случайность, — заключил специалист.

Изначально и сама Валерия утверждала, что отвлеклась на сотовый телефон. Однако чуть позже ее отец сказал, что от дороги девушку отвлекли яркое солнце и грузовик. Правда, на видео, распространенном прокуратурой города Москвы, никакого грузовика не было.

Трагическое ДТП, напомним, произошло в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов в Солнцево. 18-летняя девушка сбила женщину и троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Один ребенок скончался на месте. Сначала Башкирову посадили под домашний арест, но после смерти второго мальчика было решено отправить ее в СИЗО. Свою вину девушка полностью признала с самого начала. Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и может грозить до пяти лет лишения свободы.