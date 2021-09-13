Сбежавшего летом из изолятора в Истре Александра Мавриди задержали в Москве

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Россия, Москва, Дубравная улица Карта всех событий

Последнего участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре задержали в столице. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, поймать преступника удалось объединенными силами главного управления уголовного розыска МВД России, Росгвардии, коллег из Московской области и ФСБ.

— Задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре, — заявила представитель ведомства.

Задержание произошло на Дубравной улице в столичном районе Митино в Северо-Западном административном округе (СЗАО). Сначала преступник оказывал сопротивление, однако сотрудники его обезвредили и доставили в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

Остальные участники побега были задержаны ранее, один из них сдался самостоятельно, цитирует РИА Новости слова Ирины Волк.

В понедельник, 13 сентября, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что молодого человека, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности женщины, задержали в Западном административном округе (ЗАО) Москвы.