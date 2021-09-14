Доктор Комаровский рассказал об опасности ватных палочек

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Использовать ватные палочки для чистки ушей от серы детям очень опасно. Об этом рассказал детский врач Евгений Комаровский.

Он пояснил, что каждый год только в США более 12 тысяч детей травмируют себя ватными палочками. Среди них — 40 процентов травмированных детей младше четырех лет. Иногда у них фиксируют повреждение барабанной перепонки или длительное нарушение функции среднего уха.

Комаровский пояснил, что ушные каналы самоочищаются, а ватные палочки, наоборот, заталкивают серу глубже. Из эстетических соображений можно несколько раз в неделю промывать уши намыленным мизинцем, приводит Пятый канал рекомендации врача.

До этого Комаровский назвал способы, как приучить детей к правильному питанию. Так, он рекомендует вовлекать ребенка в процесс выбора правильных продуктов.

Первая ошибка родителей, по его мнению, — это то, что они сами несут домой неполезные продукты, употребляют их в пищу, а детей за это ругают. Второе — когда мамы и папы хотят буквально закормить малыша овощами.