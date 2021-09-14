Доктор Комаровский рассказал об опасности ватных палочек
Использовать ватные палочки для чистки ушей от серы детям очень опасно. Об этом рассказал детский врач Евгений Комаровский.
Он пояснил, что каждый год только в США более 12 тысяч детей травмируют себя ватными палочками. Среди них — 40 процентов травмированных детей младше четырех лет. Иногда у них фиксируют повреждение барабанной перепонки или длительное нарушение функции среднего уха.
Комаровский пояснил, что ушные каналы самоочищаются, а ватные палочки, наоборот, заталкивают серу глубже. Из эстетических соображений можно несколько раз в неделю промывать уши намыленным мизинцем, приводит Пятый канал рекомендации врача.
До этого Комаровский назвал способы, как приучить детей к правильному питанию. Так, он рекомендует вовлекать ребенка в процесс выбора правильных продуктов.
Первая ошибка родителей, по его мнению, — это то, что они сами несут домой неполезные продукты, употребляют их в пищу, а детей за это ругают. Второе — когда мамы и папы хотят буквально закормить малыша овощами.