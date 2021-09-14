В США заявили, что не хотят войны с РФ из-за ее ядерных сил

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В США не хотят войны с обладающей модернизированным ядерным оружием Россией. Об этом рассказал в понедельник, 13 сентября, замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

По его словам, в настоящее время американцам необходимо модернизировать свои ядерные силы до уровня Китая и России. Перевооружение помогло бы начать конкурировать США с этими странами.

— Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет, — пояснил Хайтен.

Он подчеркнул, что США на данный момент нацелены на избежание риска войны Россией и Китаем, пишет газета Известия.

До этого экс-посол США предположил, как Россия сможет уничтожить НАТО. Так, потенциально опасные сценарии, которые могут привести к распаду НАТО из-за России, возможны в Эстонии и Черногории.

По его мнению, президент России Владимир Путин хочет уничтожения альянса, так как он не соответствует государственным интересам. Он утверждает, что российские власти могут использовать для развала альянса политические движения внутри стран НАТО, а не межгосударственные распри.