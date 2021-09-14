Здание индустриального парка в Домодедове достроят до конца 2021 года

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До конца 2021 года завершится строительство универсального здания, входящего в состав индустриального парка «PNK парк Домодедово 2» в деревне Кучино городского округа Домодедово. Об этом рассказали в понедельник, 13 сентября, в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

В настоящее время специалисты проводятработы по устройству фундаментов, монолитных колонн и ограждающих конструкций. Строительные мероприятия проводят 150 рабочих.

— Строительство ведется в графике, — уточнил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Общая площадь объекта составляет более 109 тысяч квадратных метров, пишет агентство городских новостей «Москва».

В субботу, 11 сентября, во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 мэр Москвы Сергей Собянин решил расширить программу реконструкции городских поликлиник. Теперь программа капитального ремонта и модернизации затронет 200 городских медицинских учреждений.