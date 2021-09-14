Названы пять имен, носители которых притягивают удачу

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Удача в жизненном пути человека напрямую зависит от его имени. Специалисты перечислили пять имен, носители которых притягивают к себе удачу и становятся «счастливчиками».

Анастасии — стойкие духом женщины, которых не сломят никакие невзгоды. Носительницы данного имени легко находят общий язык с окружающими, они великодушны и добры. Их хорошее отношение к людям всегда возвращается.

Влиятельные, властные и амбициозные Елизаветы готовы ко всем трудностям жизни. Они часто проявляют щедрость и заботу, легко справляются с проблемами.

Людей с именем Иван оберегает ангел-хранитель. Высшие силы хранят таких мужчин от невзгод и приносят им удачу, поэтому Иваны настоящие «везунчики».

Сильные характером Николаи легко ладят с окружающими. Их имя заряжено на удачу и успех, поэтому такие мужчины без лишних усилий добиваются высоких результатов.

Талантливые и ответственные Миланы не боятся авантюр и новых идей. Носительницы этого имени всегда рады помочь окружающим, поэтому их собственная жизнь строится на удаче и счастье, пишет Пятый канал.

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