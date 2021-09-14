Масштабные повреждения выявили на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии

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Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии TEPCO выявила повреждения на почти всех фильтрах в системе жидкостной очистки радиоактивной воды. Об этом сообщает телеканал NHK.

Специалисты проводили полномасштабную проверку в течение нескольких месяцев. Установлено, что 24 из 25 фильтров были повреждены.

TEPCO не выявляла случаев утечек радиоактивной воды из системы ALPS, однако они все же могли быть, передает телеканал.

13 апреля японские власти официально разрешили сбросить в океан существенный массив воды с «Фукусимы-1». В 2011 году на ней произошла радиационная катастрофа седьмого (высшего) уровня. По данным из открытых источников, в стальных баках на территории станции хранится свыше 1,25 миллиона тонн воды, которую планируют слить в Тихий океан.

Утверждается, что субстанция очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, однако в ее составе остались изотопы трития, которые технически невозможно извлечь. Тем не менее следующие два года в Японии будет вестись подготовка к операции по сбросу отходов.

Заслуженный эколог РФ, первый заместитель директора Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Пешков рассказал «Вечерней Москве», что решение Японии рискует стать продолжением старой экологической катастрофы, которая к тому же способна затронуть Россию, а также навредить торговле морепродуктами.