Японские власти разрешили слить в Мировой океан воду с «Фукусимы-1»

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Японские власти разрешили слить в Тихий океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду, которая очищена от большинства опасных радиоактивных веществ.

Правительство приняло данное решение на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой.

Отмечается, что процесс подготовки к сбросу в океан воды займет около двух лет. Планируется подготовить и проверить дополнительное оборудование и провести все необходимые работы.

К настоящему времени в стальных баках на территории «Фукусимы-1» скопилось свыше 1,25 миллиона тонн воды, в которой содержатся изотопы трития, их не удается извлечь технически, передает агентство Kyodo.

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