Благоустройство возле станции БКЛ «Проспект Вернадского» завершили в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Работы по благоустройству территорий около станции Большого центрального кольца (БКЛ) «Проспект Вернадского» завершили в столице. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что открытие новых станций Московского метрополитена увеличивает количество пешеходов на прилегающих территориях. Из-за этого здесь необходимо создавать комфортное пространство.

Петр Бирюков подчеркнул, что после проведенных работ по благоустройству «Проспект Вернадского» стал более удобным и функциональным. Здесь специалисты обустроили новый пеший маршрут. Он связал парк 50-летия Октября и станцию БКЛ.

При этом заммэра Москвы добавил, что в 2020 году на улицах Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, Михаила Певцова и участке проспекта Вернадского ремонтники выполнили работы по благоустройству. Однако около станции «Проспект Вернадского» также были проведен масштабный ремонт.

— В рамках проекта привели в порядок существующие пешеходные маршруты и обустроили альтернативные, убрали под землю воздушные кабельные линии, обновили покрытия проезжей части и тротуаров, — сказал Петр Бирюков.

Здесь же установили новую систему освещения, которая хорошо освещает путь в темное время суток. Также на территории поставили урны и комфортные лавочки.

В воскресенье, 12 сентября, в пресс-службе комплекса городского хозяйства рассказали «Вечерней Москве» о завершении работы по благоустройству сквера у пруда Марс на северо-востоке столицы. Здесь появились три детские площадки с горками, канатами, качелями и каруселями, четыре спортивные площадки с тренажерами и турниками, дорожки для бега и пункт велопроката.