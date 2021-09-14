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Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Москве

Михаил Алимов

Политика
Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Москве
Фото: Администрация президента РФ

В Москве прошла встреча Владимира Путина и Башара Асада. Президенты России и Сирии вели беседу в Кремле. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил корреспондент РИА Новости.

Он отметил, что сирийский лидер прибыл в российскую столицу с необъявленным визитом.

— Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения, — сказал Путин Асаду в начале встречи.

Кроме того, российский лидер поздравил сирийского президента с успешными для него результатами выборов. Путин заявил, что народ Сирии доверяет Асаду и, несмотря на все сложности и трагедии в государстве, связывает восстановление и возвращение к нормальной жизни именно с ним, передает агентство.

В мае российский президент уже поздравлял Башара Асада с переизбранием на должность главы Сирии. Он отправил ему телеграмму.

— Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов, — написал Путин тогда.

Также он добавил, что Москва будет продолжать поддерживать Сирию в вопросах политического урегулирования и борьбы с терроризмом.

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