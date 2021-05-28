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Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах
Фото: Администрация президента РФ

Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил Башара Асада с переизбранием на пост президента Сирии. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля в пятницу, 28 мая.

Российский лидер отметил, что итоги голосования свидетельствуют о большом авторитете Асада.

— Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов, — обратился Путин к Асаду.

Президент России добавил, что Москва будет продолжать поддерживать Сирию в вопросах политического урегулирования и борьбы с терроризмом.

Напомним, Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, он набрал 95,1 процента голосов. За него проголосовали 13 миллионов 540 тысяч 860 избирателей.

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Башар АсадВладимир Путинпрезиденты
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