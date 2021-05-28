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Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

Юлия Курганова

В мире

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, он набрал 95,1 процента голосов. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

За Асада проголосовали 13 миллионов 540 тысяч 860 избирателей. Общее число проголосовавших в Сирии и на участках в других странах — 18 миллионов 107 тысяч 109 человек, сообщает РИА Новости.

Таким образом, Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88 процентов голосов.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. По официальным данным, голосование прошло на всех избирательных участках без нарушений.

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выборыБашар АсадСирия
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