Горячая линия по вопросам отопления заработала в Москве

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

В столичном контакт-центре снова запустили горячую линию по вопросам включения отопления в Москве. Позвонить со своим обращением можно по номеру +7 (800) 100-23-29.

Линия будет работать до тех пор, пока в городе продолжается запуск отопительного сезона. По телефону горожане смогут оповестить специалистов о течи в системе отопления, о недостаточном прогреве батареи и о других проблемах.

— Перед началом отопительного сезона традиционно растет число звонков в единый диспетчерский центр, который принимает обращения в сфере ЖКХ. Чтобы москвичам было проще дозвониться и получить нужную информацию, мы, как и в предыдущие годы, открыли отдельную горячую линию, — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По его словам, система горячей линии позволяет распределить потоки обращений от горожан. Так, например, те кто звонят в диспетчерский центр по вопросам, не связанным с отоплением, теперь смогут гораздо быстрее связаться с оператором.

Впервые горячую линию по вопросам отопительного сезона в столице запустили в 2019 году. С начала запуска линии специалисты колл-центра приняли уже свыше 500 тысяч звонков, передали на официальном сайте мэра Москвы.

9 сентября в столице начали включать отопление в социальных учреждениях при получении от них соответствующей заявки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, заявки о досрочном включении отопления подали уже порядка сорока учреждений. При этом решение о начале отопительного сезона в городе будет принято с учетом погодных условий.

Также заместитель мэра отметил, что включение отопления не происходит одномоментно, технологический срок этого процесса составляет пять дней.