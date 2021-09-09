Отопление по заявкам социальных учреждений начали включать в Москве

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В столице начали включать отопление в социальных учреждениях при получении от них соответствующей заявки. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, заявки о досрочном включении отопления подали уже порядка сорока учреждений. При этом решение о начале отопительного сезона в городе будет принято с учетом погодных условий.

Также заместитель мэра отметил, что включение отопления не происходит одномоментно, технологический срок этого процесса составляет пять дней.

— Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем на предприятиях торговли и промышленности, — цитирует Бирюкова пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

В конце августа в Москве провели испытания тепловых сетей. В преддверии нового отопительного сезона специалисты проверяли сети на максимальную теплоустойчивость: в магистрали подавался теплоноситель с температурой до 130 градусов.