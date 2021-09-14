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Последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре завершили в Москве

Полина Долганова

Город
Последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре завершили в Москве
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Звёздный бульвар Карта всех событий

Финальный этап работ по благоустройству сквера на Звездном бульваре на северо-востоке Москвы подошел к концу. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Так, на участке работ, который проходил по бульвару от 6-го Новоостанкинского проезда до улицы Годовикова в Останкинском районе к настоящему моменту уже возвели детскую площадку в виде крепости, построили деревянную беседку с террасой для спокойного отдыха, обновили дороги и тропинки для пешеходов, установили новые фонари и высадили новые озеленения.

В пресс-службе комплекса напомнили, что Звездный бульвар является одним из основных прогулочных маршрутов в районе Останкино. У начала бульвара находится южный выход со станции метро «ВДНХ».

В текущем году в столице запланировано благоустройство более ста популярных мест, территорий образовательных учреждений и улиц, в том числе парка Летчиков-испытателей, набережных острова Балчуг, сквера на Звездном бульваре, поймы реки Чермянки, где появится парк «Яуза», и других.

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