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Конкурс на строительство нового центра в составе ТПУ «Текстильщики» утвердили в Москве

Полина Долганова

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Конкурс на строительство нового центра в составе ТПУ «Текстильщики» утвердили в Москве
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Люблинская, владение 6. Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГКЗ), которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, утвердила стартовые условия конкурса на право заключить договор купли-продажи 99 процентов в уставном капитале транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Текстильщики» на юго-востоке города. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Новый объект будет располагаться по адресу улица Люблинская, владение 6.

По словам ответственного секретаря комиссии Анастасии Пятовой, победитель конкурса сможет построить на участке ТПУ новый торгово-развлекательный комплекс с отделением центра «Мои документы». Площадь земельного участка для строительства тц будет составлять 0,49 гектара. Общая площадь нового комплекса с учетом всех этажей составит 7920 квадратных метров.

Транспортно-пересадочный узел «Текстильщики» в Москве планируют достроить к 2024 году. Об этом в субботу, 30 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ТПУ «Текстильщики» соединит одноименные станции Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линий метро, остановочный пункт МЦД-2, подземный пешеходный переход, остановки наземного общественного транспорта, парковку и переход под Волгоградским проспектом.

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